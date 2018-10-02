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Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 21:37 02.10.2018 - 21:37

Вашингтон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Вашингтон выполняет свои обязательства в рамках соглашений по контролю над вооружениями и ожидает, что Россия поступать так же, заявила представитель госдепа США Хизер Нойерт.

"Уже некоторое время мы говорили о том, что Россия не выполняет Договор РСМД, мы говорим об этом на протяжении четырех лет. Россия не предприняла никаких мер, чтобы начать вновь соблюдать его", - сказала она на брифинге во вторник.

"Мы считаем, что мы выполняем обязательства, касающиеся контроля над вооружениями. Наша цель заключается в том, чтобы Россия тоже выполняла их", - отметила Х.Нойерт.

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