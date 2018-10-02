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Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 22:05 02.10.2018 - 22:05

Вашингтон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Вашингтон выполняет свои обязательства в рамках соглашений по контролю над вооружениями и ожидает, что Россия поступать так же, заявила представитель госдепа США Хизер Нойерт.

"Уже некоторое время мы говорили о том, что Россия не выполняет ДРСМД, мы говорим об этом на протяжении четырех лет. Россия не предприняла никаких мер, чтобы начать вновь соблюдать его", - сказала она на брифинге во вторник.

"Мы считаем, что мы выполняем обязательства, касающиеся контроля над вооружениями. Наша цель заключается в том, чтобы Россия тоже выполняла их", - отметила Х.Нойерт.

Кроме того, представитель госдепа сообщила, что США находятся в тесном контакте со своими союзниками по поводу этой ситуации.

"Текущая ситуация, в которой Россия грубым образом нарушает ключевое положение ДРСМД, является недопустимой", - подчеркнула Х.Нойерт.

По ее словам, Вашингтон принимает как дипломатические, так и военные и экономические меры, чтобы усилить влияние на Россию и добиться выполнения от нее договора.

Ранее сообщалось, К.Б.Хатчисон во вторник призвала Россию прекратить работы над новыми ракетами и пообещала, что в случае успешного завершения работ над таким российским вооружением США придется предпринять ответные меры. Однако позже она заявила, что не говорила о возможности нанесения ударов по российской территории.

"Я не говорила об упредительных ударах по России. Моя позиция заключается в том, что Россия должна вернуться к соблюдению ДРСМД. В противным случае нам нужно будет обзавестись аналогичным оружием, чтобы защищать интересы США и НАТО. Нынешняя ситуация, в которой Россия явно нарушает договор, недопустима", - написала она в Twitter.

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