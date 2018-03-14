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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 0:07 15.03.2018 - 00:07

Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Белый дом поддержал решение Великобритании о высылке 23-х российских дипломатов в связи с обвинениями в причастности России к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

"США привержены солидарному подходу со своим ближайшем союзником - Великобританией. США разделяют оценку Великобритании относительно того, что Россия ответственна за чудовищную атаку нервно-паралитическим веществом на британского гражданина и его дочь, и мы поддерживаем решение Великобритании выдворить российских дипломатов в качестве ответной меры", - говорится в заявлении Белого дома.

В нем отмечается, что "последние российские действия вписываются в модель поведения, в соответствии с которой Россия игнорирует порядок, основанный на международных правилах, подрывает суверенитет и безопасность государств по всему миру и пытается подорвать работу западных демократических институтов и процессов и дискредитировать их".

"США работают вместе с нашими союзниками и партнерами в целях предупредить подобные гнусные атаки в будущем", - подчеркивается в заявлении.

Йф жг

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