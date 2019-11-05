Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 8:02

Стамбул. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - США приступили к строительству двух военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в районе нефтяных месторождений, сообщает во вторник агентство "Анадолу".

Согласно информации местных источников, одну из баз возводят в месте дислокации 113-й бригады, вторую - в районе аc-Сур.

По данным "Анадолу", в работах задействовано большое количество строительной техники. Кроме этого, напоминает агентство, ранее США перебросили в Сирию от 250-300 военнослужащих, бронемашины, тяжелое вооружение и прочую амуницию.

В октябре, после начала турецкой операции на северо-востоке Сирии "Источник мира", президент США Дональд Трамп распорядился о выводе около 1 тыс. американских военнослужащих из региона. Однако при этом сообщалось, что США оставят небольшой военный контингент в районе Дейр-эз-Зора на северо-востоке Сирии из-за присутствия Ирана на востоке Сирии и возможного доступа Дамаска к нефтяным месторождениям Дейр-эз-Зора. В свою очередь шеф Пентагона Марк Эспер заявлял, что американская армия укрепляет позиции в Дейр-эз-Зоре для защиты нефтяных месторождений.

В конце октября межарабский телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на близких к сирийской оппозиции наблюдателей передавал, что несколько сотен американских военных прибыли на некоторые базы на севере Сирии, с которых они ушли перед началом турецкой операции "Источник мира". Также появилась информация, что американские военнослужащие возобновили патрулирование территорий на северо-востоке Сирии, где расположены объекты нефтяной промышленности.

1аю ар ав

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