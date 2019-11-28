Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 13:51

*** НА ФРГ и США, по новой формуле, будет приходиться по 6% бюджета НАТО

Париж. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Союзники по НАТО согласовали новую формулу распределения оборонных расходов, которая предполагает увеличение расходов для Германии и сокращение для США, подтвердил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Это правда, что мы согласовали новую формулу для распределения этих расходов. США будут платить меньше, Германия будет платить больше. Таким образом, теперь Германия и США будут вкладывать примерно одинаковые части, почти по 16% от бюджета НАТО", - сказал он в Париже в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Ранее в четверг канал CNN сообщил, что союзники НАТО согласовали новую формулу распределения расходов. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал НАТО и упрекал европейских партнеров в недостаточном расходовании средств на оборону.

На следующей неделе Трамп отправится в Лондон на саммит НАТО, чтобы отпраздновать 70-летие альянса. В течение многих лет он заявлял, что США оплачивают большую часть расходов НАТО по сравнению с другими членами альянса.

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