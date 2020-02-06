Этот контент был опубликован 7 февраля 2020 г. 0:49

Вашингтон. 7 февраля. ИНТЕРФАКС - Один из лидеров террористической организации "Аль-Киада" (запрещена в России) был уничтожен в результате спецоперации в Йемене, заявил президент США Дональд Трамп.

"По указанию президента Дональда Трампа США провели в Йемене контртеррористическую операцию, в ходе которой успешно ликвидировали Касима аль-Рими - основателя и лидера организации "Аль-Каида на Аравийском полуострове (AQAP)", - говорится в распространенном заявлении президента.

В нем отмечается, что под руководством аль-Рими AQAP "совершала беспрецедентные акты насилия в отношении гражданского населения Йемена и стремилась организовать и вдохновить многочисленные нападения на Соединенные Штаты и наши вооруженные силы".

"Его ликвидация еще больше ослабляет AQAP и группировку "Аль-Каида" в целом, и приближает нас к устранению угроз, которые эти организации представляют для нашей национальной безопасности", - подчеркнул Трамп.

Он добавил: "Мы будем продолжать защищать американский народ, выявляя и уничтожая террористов, которые стремятся нанести нам вред".

1гк бм

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