Этот контент был опубликован 21 мая 2019 г. 18:10

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Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Власти США объявили о решении ввести санкции против двух предприятий и военного учебного центра в РФ, уличенных в нарушении режима нераспространения.

В сообщении госдепа, опубликованном во вторник в Федеральном реестре США, поясняется, что санкции вводятся в отношении "Конструкторского бюро приборостроения", расположенного в Туле, Московского машиностроительного завода "Авангард" и учебного центра зенитных ракетных войск в Гатчине.

Меры вступили в силу 14 мая 2019 года, они будут действовать в течение двух лет.

В документе госдепа отмечается, что речь идет об ответных мерах на нарушения режима нераспространения, введенного конгрессом США в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Этот закон предусматривает санкции в случае поставки в эти страны компонентов для производства оружия массового уничтожения, баллистических ракет.

Введенные санкции запрещают госорганам США получать от этих организаций какие-либо товары, технологии или услуги, также этим организациям запрещено оказывать какую-либо поддержку.

Центр зенитных ракетных войск в Гатчине и бюро приборостроения в Туле уже попадали в санкционные списки госдепа США в предыдущие годы, причем - тоже за нарушение режима нераспространения.

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