Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 18:57

Вашингтон. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - США три раза за восемь дней осуществили авиаудары в Ливии по боевикам террористической организации ИГ (запрещена в РФ), сообщает издание The Hill.

В результате третьего из этих ударов, проведенного в четверг на юго-западе Ливии, погибли 17 боевиков, сообщает Африканское командование вооружённых сил США.

Ранее во вторник американская авиация нанесла удар вблизи города Марзук. В результате него погибли 11 террористов ИГ, сообщили в командовании.

Первый удар из этой серии была нанесен 19 сентября также вблизи Марзука: по информации США, тогда погибли восемь террористов.

До этого американская авиация не наносила авиаудары по Ливии более года, отмечает издание.

"Проводимая кампания против ИГ в Ливии демонстрирует, что Африканское командование вооружённых сил США постоянно наносит удары по террористическим сетям, которые пытаются навредить невинным ливийцам", - заявила директор управления по разведке Африканского командования адмирал Хейди Берг.

США в 2018 году провели восемь авиаударов в Ливии, после чего в 2019 году авиаудары не проводились, отмечает The Hill.

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