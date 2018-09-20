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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 13:17 20.09.2018 - 13:17

Брюссель. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия объявила в четверг, что на США приходится теперь 52% рынка соевых бобов, и это означает, что Соединенные Штаты стали первым поставщиком данного продукта в Европейский союз.

В коммюнике ЕК отмечается, что в прошлом году на этот же период США занимали 25% соответствующего рынка.

В Брюсселе уточняют, что рост торгового обмена ЕС-США по ряду товаров, в частности, по соевым бобам, был согласован на встрече председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера с американским президентом Дональдом Трампом 25 июля.

В распространенных Еврокомиссией документах отмечен непрерывный рост импорта из США соевых бобов в течение последних недель.

Комментируя эти данные, официальный представитель Европейской комиссии Даниэль Росарио, курирующий торговлю, признал, что не располагает точными данными, какая часть этого импорта может являться генетически измененной продукцией.

"Любой импорт в Европейский союз, а не только одна соя, должен соответствовать нашему законодательству о защите окружающей среды, о защите потребителей и т.д.", - сказал пресс-секретарь.

Он уточнил, что ЕС нуждается в импорте этого продукта, потому что не производит его сам в достаточном количестве. По его словам, эта соя предназначена почти исключительно для корма скота.

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