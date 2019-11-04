Этот контент был опубликован 4 ноября 2019 г. 23:29

Вашингтон. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - США хотят заключить соглашение по контролю над вооружениями с Россией и Китаем, заявил президент США Дональд Трамп журналистам.

"Мы сейчас стремимся к соглашению по контролю над вооружениями. Мы работаем с Китаем, мы работаем с Россией. Я думаю, что они хотели бы сделать это (заключить соглашение по контролю над вооружениями - ИФ)", - сказал Трамп.

Он отметил, что речь идет о "крупном соглашении по контролю над вооружениями с Россией, Китаем и, возможно, больше ни с кем".

1вз тг

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