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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 21:02 30.05.2018 - 21:02

Вашингтон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео во время телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Вашингтон стремится улучшить отношения с Москвой, однако в обмен на это желает увидеть готовность РФ к ряду конкретных действий, заявили в среду в госдепе.

"Госсекретарь Помпео вновь повторил, что США стремятся к улучшению отношений с Россией, хотя это потребует от России продемонстрировать, что она готова предпринять конкретные действия, чтобы рассмотреть вопросы, взывающие у нас беспокойство, включая вмешательство во внутренние вопросы США", - говорится в заявлении представителя Госдепа США Хизер Нойерт.

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