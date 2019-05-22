Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 17:49

Вашингтон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Астанинский формат не позволяет эффективно решать проблемы Сирии, заявил в среду спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Мы не считаем, что Астанинский формат - это эффективный механизм", - сказал она на слушаниях в сенате США.

Кроме того, Джеффри заверил, что не видит существенных противоречий в позиция США и Турции по Сирии. "В целом, Турция поддерживает нашу позицию по Сирии", - сказал он, объясняя, в частности, почему не считает позиции Турции и РФ по сирийскому вопросу близкими.

Астанинский формат представляет собой переговоры о прекращении боевых действий между противоборствующими сторонами в Сирии. В переговорах принимают участие страны-гаранты: Россия, Иран и Турция, а также представители сирийского правительства и сирийской оппозиции. Последний раунд переговоров в астанинском формате прошел 25-26 апреля в столице Казахстана Нур-Султане, на нем страны-гаранты подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии. На некоторых встречах в астанинском формате США принимали участие в качестве наблюдателей.

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