Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 17:28

Вашингтон. 10 января. ИНТЕРФАКС - США считают вероятным, что иранские военные действительно на этой неделе сбили украинский пассажирский самолет, заявил в пятницу глава госдепа Майк Помпео.

"Мы считаем, что это вероятно", - сказал он журналистам в Белом доме.

При этом Помпео подчеркнул, что "ответные меры будут приняты, когда расследование будет завершено".

Глава госдепа отметил, что США не хотят войны с Ираном.

"Президент (Трамп - ИФ) сказал, что мы не хотим войны, мы хотим, чтобы Иран вел себя, как нормальная страна", - заявил Помпео на брифинге в Белом доме.

Ранее в пятницу генсек НАТО заявил, что у Североатлантического альянса нет оснований не доверять разведданным ряда западных стран о возможном поражении ракетой украинского авиалайнера в небе над Ираном.

Он добавил, что "именно поэтому необходимо тщательное расследование" и "сотрудничество со стороны Ирана в этом расследовании".

Пассажирский авиалайнер Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что разведка США пришла к следующему выводу: украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", разбившийся близ Тегерана, был сбит двумя ракетами иранского комплекса SA-15 (так по классификации США и НАТО называется комплекс российского производства "Тор-М1").

1ви во

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