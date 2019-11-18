Вашингтон. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Власти США отныне не будут считать, что строительство израильских поселений на палестинских территориях - это нарушение международного права, заявил в понедельник глава госдепа Майк Помпео.
"Внимательно изучив все стороны споров по юридическим аспектам, наша администрация согласилась, что строительство израильских гражданских поселений на Западном берегу (Иордана - ИФ) само по себе не противоречит международному праву", - сказал он журналиста в Вашингтоне.
До сих пор официально позиция Вашингтона по этому вопросу заключалась в то, что такое строительство все же нарушает международные нормы.
По сообщению западных СМИ, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже приветствовал решение США, тогда как в Палестинской администрации, напротив, осудили этот шаг.
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