Этот контент был опубликован 25 октября 2019 г. 16:06

Брюссель. 25 октября. ИНТЕРФАКС - США считают достойной рассмотрения инициативу ФРГ о создании на севере Сирии зоны безопасности под международным контролем с участием Турции и России, но участие сухопутных сил США исключают, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

"Это предложение заслуживает рассмотрения. Но, честно говоря, это не та (инициатива - ИФ), в которой сухопутные силы США могли бы принимать участие", - сказал Эспер на пресс-конференции в Брюсселе в пятницу.

Он отметил, что на полях встречи министров обороны стран НАТО успел коротко обсудить эту инициативу с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая выдвинула это предложение.

Ранее в интервью "Немецкой волне" Крамп-Карренбауэр предложила создать на севере Сирии зону безопасности под международным контролем с участием Турции и России.

Столтенберг, в свою очередь, ранее заявлял, что предложения Крамп-Карренбауэр "зависят от решения ООН, это - процесс, поэтому сейчас невозможно сказать, будет ли это легко или сложно".

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