Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 11:35

Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - США сделают все от них зависящее, чтобы добиться прекращения Турцией военной операции на северо-востоке Сирии, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента США.

Он опроверг утверждения о том, что Вашингтон дал зеленый свет Анкаре на вторжение на север Сирии.

"Полагаю, что это чья-то выдумка, потому что с нашей стороны был однозначно дан красный свет", - подчеркнул дипломат.

"Наша позиция состоит в том, что Турция совершила ошибку, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы это (военная операция Турции в Сирии - ИФ) прекратилось, потому что нам надо делать очень важную работу с Сирийскими демократическими силами (СДС), нам надо делать очень важную работу с Турцией", - сказал представитель госдепартамента США.

"И, не сделав эту работу, мы не можем реализовать наши важные задачи в области безопасности в регионе", - подчеркнул он.

На вопрос, как в Вашингтоне относятся к позиции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Саудовской Аравии и других партнеров в регионе, которые огорчены действиями Турции и считают, что эти действия играют на руку Ирану и могут привести к возрождению террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ), представитель администрации ответил: "Я также крайне огорчен, и абсолютно на стороне саудовцев и Биньямина Нетаньяху".

"Это была очень большая ошибка, которые влечет крупные последствия для всей нашей безопасности", - заявил дипломат.

Два дня назад Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии против курдских ополченцев из Отрядов народной самообороны, которые Анкара причисляет к террористам.

Эти курдские ополченцы составляют костяк СДС, контролировавших при поддержке США северо-восточные районы Сирии.

1ак де

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