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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 5:39 28.09.2018 - 05:39

Нью-Йорк. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Обстановка в районе сирийкой провинции Идлиб находится в замороженном состоянии, заявил журналистам спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Надеюсь, что ситуация в Идлибе, по крайней мере, на настоящий момент, заморожена сочинским соглашением России и Турции, что само по себе уже является чудом", - сказал он на брифинге в рамках проходящей сессии Генассамблеи ООН.

При этом дипломат отметил, что США "будут продолжать оказывать давление" с тем, чтобы эта ситуация не изменилась.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил признательность России, Турции и Ирану за приостановку наступления сирийских правительственных сил на Идлиб, где сконцентрированы значительные силы террористов, во избежание значительных жертв среди мирного населения.

Соглашение между президентами России Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по Идлибу было достигнуто на встрече в Сочи.

Дж. Джеффри также сказал, что, по мнению Вашингтона, России следует прекратить поддержку президента Сирии Башара Асада, поскольку в условиях развала сирийкой экономики, нестабильности ситуации эта поддержка обходится России слишком дорого.

По его словам, неверным считать, что Б.Асад добился победы.

"Он возглавляет умершее государство, в котором практически отсутствует экономика, без доступа к нефтяным и газовым ресурсам", - сказал дипломат.

Он также отметил, что инцидент с российским Ил-20 свидетельствует об опасной эскалации обстановки в Сирии.

"Это то развитие сценария, которое следует срочно остановить", - сказал Дж.Джеффри.

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