Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 0:13

Вашингтон. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ждет сотрудничества с вновь избранным президентом Аргентины - Альберто Фернандесом.

"Мы с нетерпением ожидаем продолжения двустороннего сотрудничества с новым президентом Аргентины Альберто Фернандесом, основанного на наших общих демократических ценностях и интересах. Давнее американо-аргентинское партнерство принесло пользу обеим нашим странам", - написал Помпео в своем твиттере.

Как сообщалось, левоцентрист Фернандес одержал победу на прошедших в минувшие выходные президентских выборах в Аргентине, оставив позади действующего президента Маурисио Макри.

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