США с союзниками препятствуют окончанию войны в Сирии, налаживанию политического процесса - Асад
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Москва/Дамаск. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Война в Сирии близится к завершению, несмотря на препятствия со стороны Соединенных Штатов и их союзников, заявил президент САР Башар Асад.
"Каждое успешное наступление, победа, каждый освобождённый район приближают нас к завершению конфликта", - сказал Б.Асад в интервью телеканалу RT.
Он подчеркнул, что противники Дамаска - США и их союзники в Европе и в регионе, их наёмники в Сирии - пытаются этому помешать, "поддерживая террористические группировки, и помогая их свежим силам проникать в Сирию, и чиня препятствия политическому процессу".
"Наша задача - действовать быстрее, чем они. И я думаю, что в этом мы преуспеваем. Но точные сроки назвать трудно. Однако мы к этому приближаемся, это очевидно", - подчеркнул сирийский президент.
1нс ки
Интерфакс