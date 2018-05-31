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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 8:35 31.05.2018 - 08:35

Москва/Дамаск. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Война в Сирии близится к завершению, несмотря на препятствия со стороны Соединенных Штатов и их союзников, заявил президент САР Башар Асад.

"Каждое успешное наступление, победа, каждый освобождённый район приближают нас к завершению конфликта", - сказал Б.Асад в интервью телеканалу RT.

Он подчеркнул, что противники Дамаска - США и их союзники в Европе и в регионе, их наёмники в Сирии - пытаются этому помешать, "поддерживая террористические группировки, и помогая их свежим силам проникать в Сирию, и чиня препятствия политическому процессу".

"Наша задача - действовать быстрее, чем они. И я думаю, что в этом мы преуспеваем. Но точные сроки назвать трудно. Однако мы к этому приближаемся, это очевидно", - подчеркнул сирийский президент.

1нс ки

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