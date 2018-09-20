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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 17:23 20.09.2018 - 17:23

Москва/Вашингтон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Антидопинговое агентство США выступило с призывом к реформированию всемирного антидопингового агентства (ВАДА) после решения его исполкома о восстановлении в правах российского агентства (РУСАДА).

"Теперь нужно начать дорогу к новому, сильному ВАДА. Абсолютно ничего не ускользнет из нашего поля зрения после того как мы, антидопинговое сообщество, начнем работу по реформированию ВАДА", - приводятся слова главы совета директоров (C.E.O.) Антидопингового агентства США Тревиса Тайгарта на официальном сайте агентства.

В нем говорится, что решение ВАДА в условиях невыполнения Россией двух оставшихся условий для восстановления "сбивает с толку и необъяснимо", а также ставит интересы узкой группы чиновников над интересами прав миллионов чистых спортсменов и спортивных болельщиков.

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