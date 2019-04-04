Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 20:46

Вашингтон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в четверг заявил, что США внимательно следят за обстановкой в Ливии.

"Что касается Ливии: у меня нечего добавить. Мы внимательно следим за тем, что происходит там в последние недели и месяцы", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать информацию о начале наступления сил Халифы Хафтара на Триполи.

Выступая по итогам встречи глав МИД стран Североатлантического альянса в Вашингтоне, М.Помпео отметил, что США привержены мирному процессу под эгидой ООН для стабилизации ситуации в Ливии, и надеются играть положительную роль в урегулировании ситуации в этой стране.

Ранее в четверг командующий ливийской национальной армией Х.Хафтар объявил о начале наступления ливийской национальной армии на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

В свою очередь премьер-министр Ливии Файез Сарадж объявил мобилизацию правительственных сил для того, чтобы остановить продвижение армии Х.Хафтара.

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