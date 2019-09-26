Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 18:31

Вашингтон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты возложили на официальный Дамаск вину в применении хлора в качестве химического оружия в сирийской провинции Латакия в мае 2019 года, заявил на пресс-конференции госсекретарь США Майк Помпео.

"Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты пришли к выводу, что режим Асада применил хлор в качестве химического оружия в мае 2019 года в атаке в провинции Латакия в Сирии", - заявил Помпео.

Он заверил, что разведка США внимательно изучила собранные данные и "в высокой степени" уверена в правильности своего вывода.

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