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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 7:46 13.06.2018 - 07:46

Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Добыча нефти в США в мае, предварительно, выросла на 80 тыс. баррелей в сутки по сравнению с апрелем - до 10,7 млн б/с, сообщает Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США.

EIA прогнозирует, что в 2018 году США добудут 10,8 млн б/с, что на 100 тыс. б/с выше прогноза, представленного месяцем ранее, и на 1,4 млн б/с выше, чем в 2017 году. В 2019 году США продолжат рост нефтедобычи - до 11,8 млн б/с, считает EIA.

Стоит отметить, что США уже обогнали второго по величине производителя нефти в мире - Саудовскую Аравию, которая во вторник отчиталась ОПЕК, что в мае добыла 10,03 млн б/с. Лидером пока остается Россия, которая, по данным ОПЕК, во втором квартале текущего года добывает 11,16 млн б/с.

Минэнерго США прогнозирует, что чистый импорт нефти и нефтепродуктов США снизится со среднего годового уровня в 3,7 млн б/с в 2017 году до 2,5 млн б/с в 2018 году и до 1,6 млн б/с в 2019 году, что будет самым низким уровнем с 1959 года.

Сс им*

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