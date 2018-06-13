США увеличили нефтедобычу в мае на 80 тыс. б/с, прогноз-2018 повышен на 100 тыс. б/с - Минэнерго
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Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Добыча нефти в США в мае, предварительно, выросла на 80 тыс. баррелей в сутки по сравнению с апрелем - до 10,7 млн б/с, сообщает Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США.
EIA прогнозирует, что в 2018 году США добудут 10,8 млн б/с, что на 100 тыс. б/с выше прогноза, представленного месяцем ранее, и на 1,4 млн б/с выше, чем в 2017 году. В 2019 году США продолжат рост нефтедобычи - до 11,8 млн б/с, считает EIA.
Стоит отметить, что США уже обогнали второго по величине производителя нефти в мире - Саудовскую Аравию, которая во вторник отчиталась ОПЕК, что в мае добыла 10,03 млн б/с. Лидером пока остается Россия, которая, по данным ОПЕК, во втором квартале текущего года добывает 11,16 млн б/с.
Минэнерго США прогнозирует, что чистый импорт нефти и нефтепродуктов США снизится со среднего годового уровня в 3,7 млн б/с в 2017 году до 2,5 млн б/с в 2018 году и до 1,6 млн б/с в 2019 году, что будет самым низким уровнем с 1959 года.
Сс им*
Интерфакс