Этот контент был опубликован 18 октября 2019 г. 18:24

Нью-Йорк. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Экспорт свинины из США на прошлой неделе достиг исторического максимума, поскольку покупатели накапливают запасы из-за вспышек АЧС в Азии.

Зарубежные поставки мяса составили 351 тыс. тонн, свидетельствуют данные министерства сельского хозяйства. В том числе Китай купил 152,6 тыс. тонн, что превзошло предыдущий рекорд в 142,2 тыс. тонн, установленный всего неделю назад.

Мексика, которая традиционно являлась крупнейшим покупателем свинины в США, на прошлой неделе приобрела 132,4 тыс. тонн. Это вдвое превзошло прежний максимум, зафиксированный в середине 2014 года, сообщает агентство Bloomberg.

Кроме того, на минувшей неделе активизировала покупки свинины Япония.

Как сообщалось, в сентябре цены на свинину в Китае взлетели на 69,3% в годовом выражении из-за АЧС. По данным местной таможни, за три квартала в страну было ввезено 1,33 млн тонн свинины, что на 43,6% превышает объем за аналогичный период прошлого года.

Оь ак БП*

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