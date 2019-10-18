Нью-Йорк. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Экспорт свинины из США на прошлой неделе достиг исторического максимума, поскольку покупатели накапливают запасы из-за вспышек АЧС в Азии.
Зарубежные поставки мяса составили 351 тыс. тонн, свидетельствуют данные министерства сельского хозяйства. В том числе Китай купил 152,6 тыс. тонн, что превзошло предыдущий рекорд в 142,2 тыс. тонн, установленный всего неделю назад.
Мексика, которая традиционно являлась крупнейшим покупателем свинины в США, на прошлой неделе приобрела 132,4 тыс. тонн. Это вдвое превзошло прежний максимум, зафиксированный в середине 2014 года, сообщает агентство Bloomberg.
Кроме того, на минувшей неделе активизировала покупки свинины Япония.
Как сообщалось, в сентябре цены на свинину в Китае взлетели на 69,3% в годовом выражении из-за АЧС. По данным местной таможни, за три квартала в страну было ввезено 1,33 млн тонн свинины, что на 43,6% превышает объем за аналогичный период прошлого года.
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