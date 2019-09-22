Этот контент был опубликован 22 сентября 2019 г. 15:48

Вашингтон. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - Иран несет ответственность за атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, но Соединенные Штаты стремятся к дипломатическому решению этой ситуации, заявил в интервью американским телеканалам госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, нападение на объекты компании Saudi Aramco "не могло быть совершено хуситами". "Это безумие - утверждать, что они это совершили. Это был военный акт", - заявил он в интервью каналу CBS.

Помпео также назвал ложью слова главы МИД Ирана Джавада Зарифа о непричастности Тегерана к атакам, отметив, что у Вашингтона "достаточно доказательств" того, что иранский министр лжет.

"Я не знаю, почему кто-то слушает иранского министра иностранных дел. Слушать его - ниже достоинства", - отметил Помпео.

В то же время, в интервью каналу Fox News он заявил, что Вашингтон стремится к дипломатическому решению.

"Президент Трамп хотел бы дипломатического решения, эта задача стоит перед нами. Наша миссия - избежать войны. Мы направляем дополнительные силы в регион с целью сдерживания и обороны", - отметил Помпео.

Однако, лобавил он, "мы готовы сделать то, что от нас требуется".

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

В субботу глава Пентагона США Марк Эспер сообщил, что президент Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск. Эспер пояснил, что такое решение глава государства принял в ответ на запросы о подкреплениях со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ.

1эф аг

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