Этот контент был опубликован 27 октября 2019 г. 15:13

Вашингтон. 7 октября. ИНТЕРФАКС - У США нет сомнений в том, что главарь террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади мертв, так как удалось проверить его ДНК, заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп.

"Сначала мы визуально определили, что это он", - сказал Трамп, говоря о проведенной американскими военными спецоперации в Сирии.

По его словам, военнослужащим удалось получить образцы ДНК лидера ИГ.

"Тест был проведен на месте проведения операции", - добавил Трамп.

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