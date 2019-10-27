Вашингтон. 7 октября. ИНТЕРФАКС - У США нет сомнений в том, что главарь террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади мертв, так как удалось проверить его ДНК, заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп.
"Сначала мы визуально определили, что это он", - сказал Трамп, говоря о проведенной американскими военными спецоперации в Сирии.
По его словам, военнослужащим удалось получить образцы ДНК лидера ИГ.
"Тест был проведен на месте проведения операции", - добавил Трамп.
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