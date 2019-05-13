Мадрид. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Пентагон предупредил ЕС о возможности политических и торговых последствий в случае, если Брюссель будет по-прежнему нацелен на развитие европейских проектов в сфере вооружения, не принимая во внимание интересы третьих стран, в том числе и США.

"США глубоко обеспокоены принятием Регламента европейского оборонного фонда и общими условиями Постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны", - говорится в послании, направленном главе европейской дипломатии Федерике Могерини заместителем госсекретаря США Эллен Лорд. К документу, датированному 1 мая, получила доступ испанская газета "Паис", которая публикует его в понедельник.

По мнению госдепартамента, продолжает "Паис", эти проекты "предполагают драматический шаг назад после трех десятилетий углубления интеграции в трансатлантической оборонной промышленности".

В документе госдепа, в частности говорится, что развитие оборонных мощностей ЕС "таким образом, что оно дублирует военные системы, которые не являются взаимозаменяемыми, лишь растрачивает скудные оборонные ресурсы и порождает ненужное соперничество между НАТО и ЕС".

"Очевидно, что если США введут ответные аналогичные ограничения, их неблагосклонно воспримут коллеги и союзники в Европе. Мы бы не хотели прибегать к этому в будущем", - отметила Э.Лорд, добавив, что это решение повлекло бы многомиллионный эффект для европейских предприятий.

В Вашингтоне полагают, что "это может нанести вред не только конструктивным отношениям между НАТО и ЕС, но и потенциально возобновить противоречивые дискуссии, которые преобладали 15 лет назад в контактах (ЕС и США) по европейским оборонным инициативам".

США настаивают, чтобы проекты европейских документов были изменены таким образом, чтобы из них были удалены условия, касающиеся интеллектуальной собственности и контроля за экспортом, а также пункт о праве на вето, которое позволяет стране, ведущей тот или иной проект, приглашать к сотрудничеству те предприятия, которые она желает.

"До введения этих текстов в действие, мы призываем пересмотреть их с учетом наших взаимных долгосрочных целей для трансатлантического партнерства в сфере безопасности. В случае незначительных изменений наше беспокойство может снова возрасти", - отмечается в документе госдепа.

"Мы стоим перед явным конфликтом интересов", - прокомментировал газете ситуацию один из руководителей Института стратегических международных исследований "Элькано" Луис Симон. Он напомнил, что "оборонная промышленность США имеет сильные позиции на европейском рынке".

"И США, видя первые шаги европейской оборонной политики, какими бы крошечными они не были, рассматривают их как потенциальную угрозу своему доминированию, как на европейском рынке, так и в третьих странах", - продолжил он.

Реакция США последовала вскоре после того, как 18 апреля Европейский парламент указал на положительные перспективы создания Европейского оборонного фонда с объемом финансирования в 13 млрд евро на период 2021-2027 гг. Кроме того, Вашингтон выступает и против Постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны, в рамках которого 25 стран ЕС начали развивать 34 проекта в сфере вооружений, отмечает "Паис".

1ар бп

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