Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 21:04 09.10.2018 - 21:04

Вашингтон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео, встретившийся на прошлой неделе с лидером КНДР Ким Чен Ыном, во вторник заявил, что Вашингтон и Пхеньян добились значимых успехов в развитии двусторонних отношений, однако достижение полной денуклеаризации КНДР требует еще много усилий.

"Вчера ночью я вернулся из поездки в Северную Корею, в ходе которой удалось добиться значительного прогресса. У нас впереди еще долгий путь и много работы, которую нужно проделать. Но сейчас мы видим тот путь, который приведет нас к нашей главной цели - к полной и окончательной денуклеаризации Северной Кореи", - сказал он журналистам во вторник в Белом доме.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп отметил положительную динамику в решении связанных с КНДР проблем.

"Прогресс в отношениях - более чем невероятный", - сказал он.

7 октября госсекретарь США Майк Помпео посетил КНДР, там он встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

В госдепе США сообщали, что на встрече обсуждался и вопрос организации новой встречи Ким Чен Ына с президентом США. Участники переговоров "уточнили, какие могут быть варианты места и времени следующего саммита".

1бф аю ан

Neuer Inhalt Horizontal Line