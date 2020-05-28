Вашингтон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - США на данный момент не возражают против работы ядерного реактора в иранском Бушере, но будут пересматривать свое решение каждые 90 дней, заявил заместитель госсекретаря США по вопросам нераспространения Кристофер Форд.

"В настоящий момент мы готовы поддержать его работу в целях безопасности и эксплуатации реактора. (...) Хорошо, если в Иране не будет инцидента с реактором, а также (...) возврата отработавшего топлива и поставок топлива, чтобы убедиться, что у Ирана нет причин заявлять о необходимости обогащения для Бушера и нет возможности использовать отработавшее топливо для выделения из него плутония", - заявил Форд в ходе брифинга.

Он отметил, что принятые исключения не распространяются на строительство дополнительных реакторов.

"Одного вполне достаточно. Ирану даже этот не нужен, но он существует. Мы хотим убедиться, что он остается безопасным и не создает проблем. Но мы посмотрим через 90 дней на все факты, которые будут иметь место. Затем примем решение", - добавил замгоссекретаря.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что отменяет исключения из санкций Вашингтона против всех иранских ядерных проектов, имеющих отношение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).

"Сегодня я объявляю о конце исключений из санкций, затрагивающих все оставшиеся связанные с СВПД проекты в Иране - переоснащение реактора в Араке, поставки обогащенного урана для исследовательского реактора в Тегеране и экспорт Ираном отработанного и утилизированного топлива от исследовательского реактора", - говорится в заявлении Помпео.

"Действие исключений из санкций закончится после последующего 60-дневного периода, позволяющего компаниям и организациям, которые участвуют в этой деятельности, прекратить такие операции", - говорится в заявлении госсекретаря.

В то же время госсекретарь подтвердил, что США предоставляют исключение из санкций сроком на 90 дней для международных проектов, связанных с АЭС "Бушер", с целью обеспечить безопасность этого объекта.

Президент Дональд Трамп вывел США из ядерной сделки с Ираном в 2018 году и возобновил санкции против Тегерана. В связи с этим Иран поэтапно сократил свои обязательства по соглашению.

Между тем, Россия строит в Иране АЭС "Бушер". Первый энергоблок АЭС "Бушер" мощностью 1000 МВт был передан иранскому заказчику 23 сентября 2013 года. 10 сентября 2016 года состоялась церемония закладки первого камня строительства второй очереди АЭС "Бушер", включающей энергоблоки NN2 и 3. Сроки строительства второго блока - с 2016 по 2024 годы, первый бетон под блок N3 был залит в ноябре 2019 года, а работы по нему планируется завершить в 2026 году. Суммарная мощность двух энергоблоков составит 2,1 тыс. МВт.

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