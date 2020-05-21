Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США Дональда Трампа уже оповестила иностранных партнеров, что решила выйти из Договора по открытому небу, сообщает Associated Press.
"Администрация Трампа сообщила иностранным партнерам в четверг, что выходит из соглашения, которое позволяет более чем 30 странам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга...", - отмечается в сообщении.
В нем не уточняется, кого именно уже оповестили США.
Ранее The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что Вашингтон намерен уведомить об этом шаге Москву в пятницу.
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