Этот контент был опубликован 21 мая 2020 г. 16:38

Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США Дональда Трампа уже оповестила иностранных партнеров, что решила выйти из Договора по открытому небу, сообщает Associated Press.

"Администрация Трампа сообщила иностранным партнерам в четверг, что выходит из соглашения, которое позволяет более чем 30 странам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга...", - отмечается в сообщении.

В нем не уточняется, кого именно уже оповестили США.

Ранее The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что Вашингтон намерен уведомить об этом шаге Москву в пятницу.

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