Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США Дональда Трампа уже оповестила иностранных партнеров, что решила выйти из Договора по открытому небу, сообщает Associated Press.

"Администрация Трампа сообщила иностранным партнерам в четверг, что выходит из соглашения, которое позволяет более чем 30 странам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга...", - отмечается в сообщении.

В нем не уточняется, кого именно уже оповестили США.

Ранее The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что Вашингтон намерен уведомить об этом шаге Москву в пятницу.

Издание отмечало, что официальные лица в Америке уже давно выражают недовольство тем, что Москва, якобы, нарушала соглашение и не разрешала полеты над городом, где Россия, как считалось, развертывает ядерное оружие, способное достичь Европы, а также запрещала полеты во время проведений крупных военных учений в стране. Также источники газеты указали, что Трамп был возмущен полетом российского самолета прямо над его гольф-клубом в Бедминстере в Нью-Джерси в 2017 году.

Вместе с тем, по данным Пентагона и американских спецслужб, российская сторона, вероятно, использует полеты над территорией Соединенных Штатов, чтобы наметить инфраструктуру, которая может быть поражена при кибератаках.

О том, что Белый дом рассматривает выход из Договора по открытому небу, стало известно 8 октября 2019 года. Тогда председатель комитета Палаты представителей по международным делам Элиот Энгел обратился с отдельным письмом к советнику по нацбезопасности президента Роберту О'Брайену. В своем обращении он осудил намерение администрации прекратить участие США в этом договоре.

В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве считают, что США приняли решение о выходе из Договора по открытому небу. Он отметил, что реакция РФ "на готовящееся или потенциальное, эвентуальное решение Вашингтона будет зависеть от того, как это решение будет сформулировано, что оно конкретно будет означать". Он высказал сомнение, что за США последуют другие страны.

Договор об открытом небе (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

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