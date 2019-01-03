США усилят санкции против Ирана, если пуски баллистических ракет не прекратятся - госсекретарь

Этот контент был опубликован 3 января 2019 г. 15:42

Вашингтон. 3 января. ИНТЕРФАКС - Ирану следует прекратить все пуски баллистических ракет, чтобы избежать еще более серьезных экономических санкций, заявил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.

"США не будут стоять и смотреть, как разрушительная политика иранского режима подвергает риску международную стабильность и безопасность. Мы советуем режиму пересмотреть эти провокационные пуски и отказаться от любых действий, связанных с баллистическими ракетами, чтобы избежать более глубокой экономической и дипломатической изоляции", - говорится в заявлении М.Помпео, распространенном в четверг.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выходе Соединенных Штатов из международного соглашения по иранской ядерной программе и восстановил жесткие санкции в отношении энергетического, финансового и иных секторов экономики Ирана.

В декабре М.Помпео заявил о необходимости повторного введения санкций СБ ООН против Ирана для противодействия иранской программе создания баллистических ракет.

"США стремятся взаимодействовать со всеми другими членами СБ ООН, чтобы в 2019 году повторно ввести в отношении Ирана ограничения, относящиеся к борьбе с программой создания баллистических ракет", - сказал М.Помпео, выступая на заседании Совбеза.

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