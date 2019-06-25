Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 4:04

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Вашингтон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Для президента США Дональда Трампа будет благоприятным любой результат его переговоров по торговым разногласиям с председателем КНР Си Цзиньпином на планируемой в рамках саммита G20 встрече, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.

"Для президента абсолютно удобен любой исход", - сказал он.

Чиновник пояснил, что предстоящая дискуссия с китайским лидером - "просто возможность для президента продемонстрировать свою вовлеченность в проблему с учетом тесных отношений с китайским коллегой".

"Несмотря на то, что торговые трения сохраняются, у него (Трампа - ИФ) появится возможность увидеть позицию китайской стороны после прекращения последнего раунда переговоров", - сказал он.

Этот раунд в мае завершился безрезультатно, поскольку американская сторона обвинила Китай в пересмотре практически готового соглашения.

Представитель администрации не ответил на вопрос о том, будет ли планируемая встреча двух руководителей официальным возобновлением переговорного процесса, и ожидается ли по ее итогам заключение какого-либо соглашения.

"Позиция США по этому вопросу хорошо известна", - сказал он.

По его словам, Пекин также изложил свою позицию.

Накануне заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь заявил, без компромиссов между обеими сторонами китайско-американские торговые переговоры не могут увенчаться успехом.

"Равенство и взаимная выгода означают, что консультации должны проходить на равноправной основе, а соглашение должно быть выгодным для обеих сторон", - сказал чиновник на брифинге, посвященном участию председателя КНР Си Цзиньпина в саммите G20, где запланирована его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Замминистра подчеркнул, что для достижения положительного результата "обе стороны, а не только одна, должны искать компромиссы, идти на уступки".

Министерство коммерции Китая в понедельник сообщило, что глава китайской делегации на торговых переговорах с США вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ по телефону обсудил с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучиным вопросы торгово-экономических отношений между двумя странами, сообщило министерство коммерции Китая.

"Стороны в соответствии с указаниями руководителей двух стран по итогам их телефонных переговоров обменялись мнениями по торгово-экономическим вопросам. Они договорились о продолжении контактов", - говорится в сообщении.

1гк бм

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