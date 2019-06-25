Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 3:49

Вашингтон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Для президента США Дональда Трампа будет благоприятным любой результат его переговоров по торговым разногласиям с председателем КНР Си Цзиньпином на планируемой в рамках саммита G20 встрече, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.

"Для президента абсолютно удобен любой исход", - сказал он.

Чиновник пояснил, что предстоящая дискуссия с китайским лидером - "просто возможность для президента продемонстрировать свою вовлеченность в проблему с учетом тесных отношений с китайским коллегой".

"Несмотря на то, что торговые трения сохраняются, у него (Трампа - ИФ) появится возможность увидеть позицию китайской стороны после прекращения последнего раунда переговоров", - сказал он.

Этот раунд в мае завершился безрезультатно, поскольку американская сторона обвинила Китай в пересмотре практически готового соглашения.

Представитель администрации не ответил на вопрос о том, будет ли планируемая встреча двух руководителей официальным возобновлением переговорного процесса, и ожидается ли по ее итогам заключение какого-либо соглашения.

"Позиция США по этому вопросу хорошо известна", - сказал он.

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