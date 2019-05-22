Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 19:18

Брюссель. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Новый верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал армии США Тод Уолтерс заявил, что Соединенные Штаты стремятся сохранить союзнические отношения с Турцией, притом, что Анкара настроена на приобретение российских систем ПВО С-400.

"Мы продолжаем консультации, ищем решение. США уже изложили свою позицию, (...) будут продолжать работать для поддержания приемлемых отношений с Турцией, существующих между союзниками. Турция остается важным союзником по НАТО", - сказал Уолтерс в среду на пресс-конференции в Брюсселе, где состоялось совещание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов.

Главком отметил при этом, что США не перестают быть обеспокоенными намерением Турции приобрести системы С-400.

3 мая сообщалось, что генерал США Тод Уолтерс принял командование Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе от своего соотечественника генерала Кертиса Скапарротти.

Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.

24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.

В марте министр обороны Турции Акар заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

Однако американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена поставлять Турции истребители-бомбардировщики F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400.

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