Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 17:51

Вашингтон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон и его союзники поставили задачу усиления давления на Россию для решения проблем в Сирии перед сочинской встречей президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео.

"Мы с союзниками стараемся усиливать давление на Россию (для решения сирийской проблемы - ИФ). Именно эта задача стояла перед нами неделю назад в Сочи. И мне кажется, что эффект уже есть", - отметил Джеффри.

При этом он назвал "недавние дискуссии госсекретаря (Майка - ИФ) Помпео с российским президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел Лавровым в Сочи очень позитивными".

Он отметил, что США "получили заверения от России, и, как кажется, некоторые из обещаний они попытались выполнить с тех пор, как мы вернулись из Сочи".

"Мы действительно полагаем, что достигли определенного прогресса с (президентом России Владимиром - ИФ) Путиным", - добавил он.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин принял в Сочи госсекретаря США Майка Помпео, который посетил РФ с визитом и провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Сам Помпео назвал беседу с Путиным очень продуктивной.

Джеффри, выступая в среду в комитете по иностранным делам Палаты представителей, рассказал конгрессменам о стратегии администрации США в Сирии. Так, главной целью он обозначил уничтожение террористов "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ).

"Какова стратегия администрации? Мы намерены, во-первых, убедиться в поражении ИГ в долгосрочной перспективе. Мы также будем добиваться полного вывода иранских сил с территории Сирии, и мы намерены стремиться к осуществлению политического процесса, согласно резолюции 2254 Совбеза ООН", - сказал представитель госдепа.

На этой неделе порядка 400 членов Конгресса как от Демократической, так и от Республиканской партии, подписали письмо президенту Дональду Трампу, призвав его изменить американскую политику в Сирии. В частности, они выразили обеспокоенность решением президента вывести войска США из Сирии, принятое в декабре прошлого года, "когда над некоторыми из наших ближайших союзников в регионе нависла угроза".

Конгрессмены призвали Трампа усилить давление на Россию, Иран и ливанское радикальное движение "Хезболла" из-за их деятельности в Сирии.

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