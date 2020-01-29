Этот контент был опубликован 29 января 2020 г. 9:29

*** Эвакуированные пройдут медпроверку на предмет возможного наличия коронавируса

Вашингтон. 29 января. ИНТЕРФАКС - Самолет примерно с 200 гражданами США, эвакуированными из-за угрозы коронавируса из китайского Уханя, прибыл в город Анкоридж на Аляске, сообщила газета Anchorage Daily News со ссылкой на представителя департамента здравоохранения штата.

Самолет авиакомпании Kalitta Air приземлился в городском аэропорту в 21:30 вторника по местному времени (9:30 среды мск).

Зону вокруг приземлившегося самолета изолировали. Все вернувшиеся в США американцы пройдут медицинскую проверку на предмет вероятного наличия коронавируса, отмечает издание.

Ранее телеканал CNBC сообщил, что Белый дом рассматривает возможность приостановки всех полетов из Китая в США и обратно из-за нового типа коронавируса. Однако высокопоставленный чиновник администрации США в интервью CNN опроверг подобные сообщения.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились почти 6 тыс. человек, 132 человека погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Малайзии, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.

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