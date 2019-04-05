Этот контент был опубликован 5 апреля 2019 г. 17:22

Вашингтон. 5 апреля. ИНТЕРФКС - Правительства США, Великобритании и Франции предупредили власти Сирии о недопустимости использования химоружия и пригрозили ответными мерами в случае подобного инцидента, говорится в совместном заявлении Вашингтона, Лондона и Парижа.

"Два года после ужасных химических атак в Хан-Шейхуне и год спустя после атаки в Думе, мы - Соединенные Штаты, Соединенное Королевство и Франция - предостерегаем вновь режим (президента Сирии Башара - ИФ) Асада от любого использования химического оружия и сохраняем твердость в нашем намерении дать соответствующий ответ", - говорится в заявлении.

При этом участники заявления утверждают, что сирийские власти не удалось немедленно привлечь к ответственности, в частности, через СБ ООН из-за "демонтажа независимого механизма расследования" химатак в Сирии.

В то же время, напоминает заявление, эксперты ОЗХО будут работать над тем, чтобы определить виновных в химатаках в Сирии, а Вашингтон, Лондон и Париж выражают поддержку этой инициативе.

"Не должно быть сомнений в нашей готовности действовать решительно и быстро в том случае, если режим Асад в будущем вновь использует химическое оружие", - подчеркивается в заявлении.

4 апреля 2017 года, в сирийском городе Хан-Шейхун была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске эти обвинения отвергают.

Тем не менее, в ночь на 7 апреля 2017 года США нанесли удар крылатыми ракетами по сирийской военной базе Шайрат.

7 апреля 2018 года представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте заявили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения.

В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия. Россия сочла видеоматериалы о данном инциденте постановочными.

Однако 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия.

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