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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 2:39 18.09.2018 - 02:39

Вашингтон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские военные, судя по всему, получили от РФ подробные данные о пропавшем у берегов Сирии российском военном самолете Ил-20, сообщает во вторник Си-Эн-Эн.

Телеканал поясняет, что, по словам представителя Пентагона, США получили от другой страны информацию о типе самолета и обстоятельствах произошедшего.

"Представитель не уточнил, о какой именно стране идёт речь, но, вероятно, только Россия располагала данными о том, что это за самолет", - пишет Си-Эн-Эн на своём сайте.

Первоначальные данные о происшествии США получили, когда сирийские военные передали радиосигнал о пропавшем без вести самолете, сообщает телеканал. При этом использовалась частота, доступная всем странам.

Западные СМИ передают, что израильские военные, со своей стороны, не комментируют ракетный обстрел Сирии и его последствия. Как правило, Армия обороны Израиля предпочитает не давать комментариев о своих операциях в Сирии, отмечается в сообщениях.

1во аг

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