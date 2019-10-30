Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 17:26

Вашингтон. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Джон Салливан, кандидатуру которого президент США Дональд Трамп ранее выдвинул на пост посла в РФ, считает, что Вашингтон уже не может повлиять на реализацию Россией проекта строительства газопровода "Северный поток 2".

"Российская сторона может завершить строительство этого газопровода, строительство завершено на 80%, и строительство продолжается. Я считаю, что у русских есть ресурсы и возможности для того, чтобы закончить строительство", - сказал он, выступая в среду на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.

"Введение санкций не остановит (строительство) этого газопровода", - добавил Салливан.

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