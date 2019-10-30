Вашингтон. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Джон Салливан, кандидатуру которого президент США Дональд Трамп ранее выдвинул на пост посла в РФ, считает, что Вашингтон уже не может повлиять на реализацию Россией проекта строительства газопровода "Северный поток 2".
"Российская сторона может завершить строительство этого газопровода, строительство завершено на 80%, и строительство продолжается. Я считаю, что у русских есть ресурсы и возможности для того, чтобы закончить строительство", - сказал он, выступая в среду на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.
"Введение санкций не остановит (строительство) этого газопровода", - добавил Салливан.
Комментируя возможность того, что у России нет некоторых технологий, необходимых для реализации этого проекта, Салливан сказал: "Мы должны обсудить с экспертами, что им (российской стороне) осталось сделать, и могут ли они завершить строительство самостоятельно, но мне кажется, что они уже способны сделать это".
1ар ав