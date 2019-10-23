Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 18:31

Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - США, Китая и Германия остались самыми дорогими страновыми брендами в мире, свидетельствует данные ежегодного исследования Brand Finance.

Компания оценила стоимость бренда США в $27,751 трлн, что на 7,2% выше прошлогоднего уровня. Оценка включает в себя самые разнообразные показатели, включая ВВП, инвестиционную и туристическую привлекательность, политику и торговые правила, социальные аспекты и т.п.

Стоимость бренда КНР взлетела на 40,5% - до $19,486 трлн, в то время как ФРГ - сократилась на 5,7%, до $4,855 трлн.

При этом на четвертую строчку с пятой вырвалась Япония (+26%, до $4,533 трлн), оттеснив на одну позицию вниз Великобританию (+2,7%, до $3,851 трлн). Франция осталась на шестом месте (-4%, до $3,097 трлн).

На седьмую строку с девятой в прошлогоднем рейтинге поднялась Индия (+18,7%, до $2,562 трлн), Канада опустилась на восьмое место с седьмого (-1,8%, до $2,183 трлн). Южная Корея заняла девятую позицию вместо десятой (+6,7%, до $2,135 трлн), Италия упала до десятой с восьмой (-4,7%, до $2,11 трлн).

Россия поднялась на 14-ю позицию с 18-й в прошлом году, Казахстан - до 44-й с 51-й позиции, Украина - до 56-й с 58-й позиции, Узбекистан - до 70-й с 72-й позиции, Туркмения - до 79-й с 86-й. Между тем Азербайджан потерял четыре строчки и оказался на 86-м месте в этом году.

Средний прирост стоимости бренда среди стран с развивающейся экономикой составил 13,9%, в то время как в развитых государствах показатель увеличился всего на 0,4%, отмечается в сообщении Brand Finance.

Наиболее существенный подъем за год продемонстрировала Гана, бренд которой подорожал на 67,1%, далее следуют Уганда (+55,7%) и Парагвай (+55,4%). Среди западноевропейских государств лидером подъема стала Ирландия (+12%, до $604 млрд).

В отдельном рейтинге устойчивости страновых брендов (в котором не учитывается масштаб экономики) на первом месте остался Сингапур с оценкой 90,5 пункта из 100. Тем не менее, показатель несколько ухудшился по сравнению с 92,4 пункта в прошлогоднем рейтинге. Авторы исследования отмечают высокое качество медицинского обслуживания и образования в стране.

На втором месте находится Швейцария (89,9 пункта), за ней с минимальным отрывом следуют Нидерланды (89,6 пункта), далее идут Германия (88,2 пункта), Люксембург (86,9 пункта), ОАЭ (86,6 пункта) и Финляндия (86,4 пункта).

Служба финансово-экономической информации

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