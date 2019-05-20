Этот контент был опубликован 20 мая 2019 г. 5:34

Пекин. 20 мая. ИНТЕРФАКС - США используют в качестве "политического инструмента" обвинения Китая в краже интеллектуальной собственности, чтобы затормозить развитие китайской экономики, пишет в понедельник орган ЦК Компартии Китая газета "Жэньминь жибао".

В марте 2018 года президент Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая". В его разделе 301 одним из обвинений в адрес КНР называлась "кража интеллектуальной собственности".

"Если этот меморандум базируется на воображаемых или выборочных данных, то он сродни научно-фантастическому роману", - подчеркнула газета.

"Права интеллектуальной собственности должны стать мостом для инноваций и сотрудничества между странами. В руках США они стали политическим инструментом, оружием для сдерживания развития других стран и средством для запугивания мира", - отмечается в публикации.

В ней говорится, что в настоящее время Китай стал мировым лидером в деле защиты прав интеллектуальной собственности.

"Китай создал достаточно стройную и основанную на высоких стандартах правовую систему для защиты интеллектуальной собственности, и постоянно усиливает ее защиту в судебном порядке", - пишет "Жэньминь жибао".

Вопрос интеллектуальной собственности является одним из препятствий на пути заключения соглашения между Китаем и США, которое призвано положить конец "торговой войне" между двумя странами.

1гк гс

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!