Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 14:37 15.10.2018 - 14:37

Вашингтон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель госдепа США по Ирану Брайан Хук заявил в понедельник, что хотя США продолжают добиваться от Тегерана прекращения экспорта нефти, в то же время Вашингтон не прекращает работать со странами-производителями нефти для недопущения дестабилизации мирового нефтяного рынка.

"Мы ежедневно очень тесно работаем со странами-производителями нефти, чтобы гарантировать: на рынке сохранится достаточно предложения (нефти - ИФ), и рынок будет сбалансирован", - сказал он во время телефонного брифинга.

По его словам, США наблюдают сокращение экспорта иранской нефти, однако в Вашингтоне убеждены, что нефтяной рынок сохранит стабильность.

Б.Хук напомнил, что Тегеран получает значительные средства для своей внешней политики за счет экспорта нефти, и что США добиваются полного прекращения нефтяной торговли Ирана.

Он добавил, что в начале ноября Вашингтон вводит новый блок санкций против Тегерана.

1аю ар ан

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер