Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 20:25

Брюссель. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - США, Франция, Великобритания, Италия и ОАЭ в четверг обнародовали совместное заявление с призывом незамедлительно начать деэскалацию напряженности в Ливии.

"Правительства наших стран выступают против любых военных действий в Ливии, и мы привлечем к ответственности любую ливийскую фракцию, которая способствует дальнейшему гражданскому конфликту (в Ливии - ИФ)", - цитируют западные СМИ выдержки из заявления.

Ранее в четверг командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления ливийской национальной армии на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

В свою очередь премьер-министр Ливии Файез Сарадж объявил мобилизацию правительственных сил для того, чтобы остановить продвижение армии Х.Хафтара.

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