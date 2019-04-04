Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 21:12

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Брюссель. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - США, Франция, Великобритания, Италия и ОАЭ в четверг обнародовали совместное заявление с призывом незамедлительно начать деэскалацию напряженности в Ливии.

"Правительства наших стран выступают против любых военных действий в Ливии, и мы привлечем к ответственности любую ливийскую фракцию, которая способствует дальнейшему гражданскому конфликту (в Ливии - ИФ)", - цитируют западные СМИ выдержки из заявления.

Участники заявления при этом выразили "глубокую обеспокоенность" в связи с боями в районе города Гарьян, расположенного менее чем в 100 км от Триполи.

"В этот особенно важный момент политического перехода в Ливии, выступления с применением военной силы и угрозы односторонних действий несут лишь риск погружения Ливии обратно в хаос", - подчеркивается в заявлении.

"Мы глубоко убеждены в том, что военного решения у конфликта в Ливии нет", - также говорится в нем.

Ранее в четверг командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления ливийской национальной армии на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

Сторонники Х.Хафтара без крупных стычек также недавно взяли под контроль город Гарьян.

В свою очередь премьер-министр Ливии Файез Сарадж объявил мобилизацию правительственных сил для того, чтобы остановить продвижение армии Х.Хафтара.

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