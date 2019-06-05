Этот контент был опубликован 5 июня 2019 г. 21:07

Лондон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - США, Великобритания и еще 14 стран по случаю годовщины высадки в Нормандии пообещали совместно действовать для разрешения напряженности в мире и не допустить повторения конфликта, подобного Второй мировой войне, говорится в опубликованной в среду декларации этих стран.

"Мы обязуемся работать конструктивно как друзья и союзники, чтобы найти общую позицию там, где наши мнения разнятся, и совместно действовать для мирного разрешения международной напряженности", - заявляют авторы декларации.

"Мы подтверждаем, что обеспечить то, чтобы невообразимый ужас этих лет никогда не повторился - наша общая ответственность", - говорится в декларации. Высадка в Нормандии "ознаменовала начало конца войны в Европе", подчеркивают авторы заявления.

Также страны, подписавшие декларацию, пообещали стоять на страже демократии и толерантности.

"В последние 75 лет наши страны вставали на защиту мира в Европе и глобально, на защиту демократии, толерантности и верховенства закона...Мы будем работать вместе, как союзники и друзья, чтобы защищать эти свободы, когда бы они не попали под угрозу", - говорится в документе, опубликованном в Twitter Даунинг-стрит.

Странами, подписавшими декларацию, стали Австралия, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Польша, Словакия, Великобритания и США.

Лидеры западных стран в среду приняли участие в торжественной церемонии в Портсмуте на юге Великобритании, приуроченной к 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.

В мероприятии приняли участие первые лица Великобритании - премьер страны Тереза Мэй и королева Елизавета II.

На церемонии также присутствовал президент США Дональд Трамп со своей супругой Меланией, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, глава кабмина Австралии Скотт Моррисон и лидеры ряда других стран.

Высадка в Нормандии (операция "Нептун") началась 6 июня 1944 года, в ней участвовали США, Великобритания, Канада и их союзники. В операции были задействованы 156 тыс. человек, которые высаживались в пяти разных секторах в Нормандии. Операция "Нептун" являлась первой частью стратегической операции "Оверлорд" - крупнейшей десантной операцией в истории (участвовали более 3 млн человек), предусматривавшей освобождение союзниками от Германии северо-западной Франции.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!