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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 20:31 31.05.2018 - 20:31

Вашингтон. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Власти США, Южной Кореи и Японии занимают общую позицию в вопросе о КНДР и ее ядерной программы, заявил в четверг глава госдепа Майк Помпео.

"Нет расхождений между Южной Кореей, Японией и США в том, что касается подхода к решению этой проблемы", - заявил он журналистам в Нью-Йорке после переговоров с представителями Пхеньяна.

М.Помпео заверил, что США понимают вопросы, по которым у Сеула и Токио есть обеспокоенность и будут учитывать это при переговорах с КНДР.

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