США, Южная Корея и Япония придерживаются общей позиции по вопросу о КНДР - Помпео
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Вашингтон. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Власти США, Южной Кореи и Японии занимают общую позицию в вопросе о КНДР и ее ядерной программы, заявил в четверг глава госдепа Майк Помпео.
"Нет расхождений между Южной Кореей, Японией и США в том, что касается подхода к решению этой проблемы", - заявил он журналистам в Нью-Йорке после переговоров с представителями Пхеньяна.
М.Помпео заверил, что США понимают вопросы, по которым у Сеула и Токио есть обеспокоенность и будут учитывать это при переговорах с КНДР.
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Интерфакс