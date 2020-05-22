Этот контент был опубликован 22 мая 2020 г. 9:43

Дубай. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Сыновья убитого в 2018 году саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи объявили, что прощают убийц отца, находящихся на скамье подсудимых в Саудовской Аравии, передает в пятницу агентство Associated press (AP).

"Мы, сыновья мученика Джамаля Хашкаджи, объявляем, что мы прощаем тех, кто убил нашего отца...", - заявил один из его сыновей Салах.

Он пояснил, что такое решение соответствует исламской традиции прощать в священный для мусульман месяц Рамадан в случаях, предусмотренных исламским правом, отмечает AP.

Агентство указывает, что таким образом пятеро тех, кого саудовский суд признал виновными в убийстве журналиста и приговорил к высшей мере наказания, теперь получили юридическую отсрочку в отношении приведения в исполнение смертного приговора. Такое развитие событий, продолжает AP, было ожидаемым, поскольку согласно постановлению суда от декабря 2019 года, убийство Хашкаджи преднамеренным не было.

В то же время саудовские СМИ поясняли, что заявления сыновей Хашкаджи хотя и может избавить виновных от казни, не означает, что они смогут избежать наказания.

Хашкаджи, работавший для американского издания The Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.

Расследование этого дела по отдельности проводят турецкие и саудовские власти.

В декабре суд Саудовской Аравии приговорил пять человек к смертной казни и трех к тюремному заключению за убийство Хашкаджи. Имена признанных виновных не разглашаются. Всего перед судом предстали 11 человек.

AP напоминает, что по версии Эр-Рияда, Хашкаджи был убит саудовскими агентами в ходе операции, спланированный двумя помощниками наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, причем помощники теперь уволены, а сам принц к убийству не причастен.

Однако разведывательные службы США полагают, что не похоже, будто операция в отношении Хашкаджи могла произойти без ведома принца.

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