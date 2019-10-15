Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 13:56

Вашингтон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер, работавший на Украине, отрицает свою причастность к каким-либо нарушениям за рубежом, сообщает ABC News во вторник.

"Совершил ли я какую-нибудь ошибку, связанную с нарушением этических норм? Исключено", - заявил он в интервью каналу.

При этом Хантер Байден не исключил, что, возможно, он и все же совершил ошибку, не осознав, что его действия могут косвенным образом навредить отцу. Он отметил, что не взял в расчет возможные последствия ведения бизнеса за рубежом для политической карьеры его отца - Джо Байдена.

"Я дал предлог некоторым бессовестным людям, чтобы те незаконным образом попытались навредить моему отцу. Вот, где я совершил ошибку. И я принимаю на себя за это полную ответственность", - добавил Байден.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинял Джо Байдена в коррупции и призвал власти КНР и Украины провести расследование в отношении его и подчиненных ему организаций.

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